mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе на проезжей части заглох автозак с преступниками

14 декабря 2018, 12:05
Фото: Марат Гареев / Mkset.ru
Вокруг неисправного спецавтомобиля было выставлено оцепление.

Сегодня, 14 декабря, ближе к вечеру курьезное происшествие было зафиксировано на проезжей части в районе Центрального рынка в Уфе.

Посреди проезжей части внезапно заглох мотор у автозака, который, судя по всему, занимался в тот момент доставкой подсудимых в следственный изолятор из одного из районных судов.

- Спецавтомобиль сломался в самом неудобном месте – прямо на «кольце» возле Центрального рынка, де почти всегда проезжает большой поток автомобилей. И особенно в час-пик. Стражам порядка пришлось выставить вокруг автозака, как того требуют правила. И тем самым они еще больше осложнили и без того напряженную дорожную ситуацию, - сообщил корреспондент Медиакорсети.

Материалы по теме
Башкирские осужденные собрали тысячный автозакБашкирские автозаки будут перевозить осуждённых по острову Свободы
#Новости#Судебные приставы#Фотофакт#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48