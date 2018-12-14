В Уфе на проезжей части заглох автозак с преступниками

Сегодня, 14 декабря, ближе к вечеру курьезное происшествие было зафиксировано на проезжей части в районе Центрального рынка в Уфе.
Посреди проезжей части внезапно заглох мотор у автозака, который, судя по всему, занимался в тот момент доставкой подсудимых в следственный изолятор из одного из районных судов.
- Спецавтомобиль сломался в самом неудобном месте – прямо на «кольце» возле Центрального рынка, де почти всегда проезжает большой поток автомобилей. И особенно в час-пик. Стражам порядка пришлось выставить вокруг автозака, как того требуют правила. И тем самым они еще больше осложнили и без того напряженную дорожную ситуацию, - сообщил корреспондент Медиакорсети.