Башкирские автозаки будут перевозить осуждённых по острову Свободы

Произведённые в Башкирии автозаки переданы Кубе.

Два автозака, выпущенных в Башкирии, переданы в дар острову Свободы, соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Как сообщили в УФСИН России по Республике Башкортостан, на территории которой налажена сборка спецавтомобилей, на Кубу будут отправлены машины собранные на базе автомобиля «Валдай», каждая из которых вмещает по 15 конвоируемых.

- Спецавтомобили оборудованы принудительной системой вентиляции и кондиционерами. В «Валдаи», предназначенные для Кубы, установлен дополнительный кондиционер, что позволит поддерживать комфортную температуру внутри в условиях тропического климата, - говорится в релизе ведомства.

Передача автомобилей состоялась после того как главы пенитенциарных систем государств подписали меморандум о сотрудничестве.