В Башкирии завершили уголовное дело о подкупе директора «Турбаслинский бройлер»

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего исполнительного директора ООО Торговый дом «Турбаслинский бройлер». Его обвиняли в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст.204 РФ).
Следствие установило, что в мае этого года директор потребовал от индивидуального предпринимателя, с которым у предприятия заключен договор на поставку ему мяса, незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 1,5 млн. рублей. За эти деньги он хотел добиться снижения покупной цены приобретаемой продукции по договору поставки, обеспечение беспрепятственной отгрузки указанной продукции ежемесячно, до истечения действия заключенного договора, то есть до конца 2019 года. Предприниматель дать взятку согласился.
В период с июня по сентябрь 2018 года он передал около 1,3 миллиона рублей. Уже после, осознав, что взятка может закончиться уголовным делом, решил дать признательные показания и обратился в правоохранительные органы.
В октябре 2018 года, после передачи последней части оговоренной суммы незаконного вознаграждения, злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по РБ. Вину директор сразу признал.
На земельный участок, квартиру и и другое имущество обвиняемого наложили арест.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.