В Башкирии завершили уголовное дело о подкупе директора «Турбаслинский бройлер»

Следствие установило, что в мае этого года директор потребовал от индивидуального предпринимателя, с которым у предприятия заключен договор на поставку ему мяса, незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 1,5 млн. рублей. За эти деньги он хотел добиться снижения покупной цены приобретаемой продукции по договору поставки, обеспечение беспрепятственной отгрузки указанной продукции ежемесячно, до истечения действия заключенного договора, то есть до конца 2019 года. Предприниматель дать взятку согласился.