В Уфе сотрудница учебного центра госслужбы занятости попалась на взятке
Мужчина подал заявление в полицию, желая разоблачить взяточницу.
На 50-летнюю сотрудницу Учебного центра государственной службы занятости заведено уголовное дело по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В октябре 2018 года к подозреваемой, которая исполняла обязанности начальника учебно-методического отдела обратился мужчина, который хотел получить специальность «мастер по ремонту приборов и аппаратуры». Чиновница ему ответила, что следующий набор в учебную группу будет нескоро, но процесс можно ускорить и включиться в группу уже закончившую курс. После этого можно будет получить свидетельство без фактического обучения и проверки знаний, но взамен необходимо передать ей 16 600 рублей.
Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. После передачи денег и подложного свидетельства об обучении, подозреваемую задержали с поличным сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.