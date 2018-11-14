В Уфе сотрудница учебного центра госслужбы занятости попалась на взятке

В октябре 2018 года к подозреваемой, которая исполняла обязанности начальника учебно-методического отдела обратился мужчина, который хотел получить специальность «мастер по ремонту приборов и аппаратуры». Чиновница ему ответила, что следующий набор в учебную группу будет нескоро, но процесс можно ускорить и включиться в группу уже закончившую курс. После этого можно будет получить свидетельство без фактического обучения и проверки знаний, но взамен необходимо передать ей 16 600 рублей.