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Антон Бурдасов не примет участия в Кубке Первого канала

12 декабря 2018, 09:47
Фото: ru.wikipedia.org
Ранее сообщалось, что тренерский штаб команды Ильи Воробьева рассчитывает на Антона Бурдасова и Александра Кадейкина.

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов не примут участия в российском этапе Евротура Кубке Первого канала в составе национальной команды России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 13 по 16 декабря.

- Павел Дацюк в настоящее время восстанавливается после повреждения, Антон Бурдасов будет задействован в играх олимпийской сборной России, - сообщили корреспонденту агентства в федерации.

Олимпийская сборная России 13 декабря в Швейцарии сыграет против сборной Словакии на Кубке Люцерна.

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