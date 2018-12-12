Антон Бурдасов не примет участия в Кубке Первого канала

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов не примут участия в российском этапе Евротура Кубке Первого канала в составе национальной команды России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России.
Кубок Первого канала пройдет в Москве с 13 по 16 декабря.
- Павел Дацюк в настоящее время восстанавливается после повреждения, Антон Бурдасов будет задействован в играх олимпийской сборной России, - сообщили корреспонденту агентства в федерации.
Олимпийская сборная России 13 декабря в Швейцарии сыграет против сборной Словакии на Кубке Люцерна.