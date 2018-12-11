Жители Башкирии за год взяли кредитов в Сбербанке в полтора раза больше

Сегодня в Уфе управляющий Башкирского отделения Сбербанка Марат Мансуров рассказал журналистам о некоторых предварительных итогах года. В частности он сообщил о том, что объем кредитования физических лиц в Сбербанке увеличился более чем в 1,5 раза.
Если в прошлом году жители Башкирии взяли в Сбербанке кредиты на сумму 45 млрд рублей, то в 2018 году этот показатель достиг 72 млрд рублей. В результате кредитный портфель физических лиц значительно увеличился - объем превысил 168 млрд рублей, что на 34 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Большая часть займов населения приходится на ипотечное кредитование. В 2018 году Сбербанк выдал 27 тысяч таких кредитов на сумму 44 млрд рублей. Сбербанк доминирует на региональном рынке жилищного кредитования в Башкирии, его доля составила 58%.
Увеличился в этом году и объем вкладов физлиц – на 13 млрд. Всего в 2018 году жители Башкирии открыли в Сбербанке 590 тысяч вкладов на сумму 105 млрд рублей.
Сбербанк активно развивает различные сервисы, сообщил Марат Мансуров.
Так объем платежей по услугам ЖКХ увеличился на 10 млрд и составил 46 млрд рублей. С начала года было совершено почти 40 млн операций.
- Не отстают по показателям и коллеги из корпоративного блока, которые работают с юридическими лицами региона. В этом году кредитный портфель среднего и малого бизнеса составил 39,5 млрд рублей, - отметил Марат Мансуров. – В целом, на обслуживании в Сбербанке находится свыше 45 тысяч предприятий. Я благодарю предпринимателей Башкирии за доверие к нашему банку.
По словам заместителя управляющего Башкирским отделением Сбербанка Марселя Гильманова, структура кредитного портфеля юрлиц выглядит так: около 19,5% - крупнейшие предприятия (в основном нефтяной отрасли), 27% - средний и крупный бизнес, 7-9% - малый и микро-бизнес, региональный госсектор – 8-9%.
- В 2018 году мы реализовали много важных проектов, причем не только в части бизнеса, но и социально значимых, - сказал Марат Мансуров. – Организовали мотивационные встречи для детей с инвалидностью, уже в седьмой раз провели традиционный семейный праздник «Зеленый марафон», запустили сервис для работы с людьми, имеющими нарушения слуха, реализовали возможность оплаты картой проезда в автобусах «Башавтотранса».
По словам Марата Мансурова, 300 автобусов в Уфе и 80 – в Нефтекамске были оснащены в этом году оборудованием для безналичной оплаты проезда.
В этом году Сбербанк в Башкирии вернул обслуживание юрлиц на селе, в 61 офисе теперь возможно параллельное обслуживание как физических, так и юридических лиц.
- Запустили такой продукт как кредитная бизнес-карта, - поделился Марат Мансуров. – Теперь юрлица могут брать кредит от 100 тысяч до миллиона рублей с льготным периодом в 50 дней (то есть кредит можно брать на это время без процентов).
Также Сбербанк в Башкирии уже заключил первые договоры с застройщиками на открытие эскроу-счетов. Новая схема финансирования строительства жилья не приведет к удорожанию квадратных метров, считает Марат Мансуров. Потому что кредитная ставка застройщикам будет стремиться к нулю при продаже им квартир.
Еще один проект, который был реализован в этом году в Уфе – это открытие четырех рабочих мест МФЦ в офисе Сбербанка на Кирова, 34, в которых предоставляются более 260 госуслуг.
- И, конечно, мы не останавливаемся на этом. Впереди еще много целей, которых мы обязательно достигнем, - подытожил встречу Марат Мансуров.