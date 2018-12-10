Предложенные тарифы за сбор и вывоз мусора в Башкирии будут пересмотрены

Сегодня мы все платим так: от 1 до 4 рублей за сбор мусора с квадратного метра наших квартир и домов, сумма эта не отдельная, она в общей квартплате. Сейчас будет отдельная. Сумма платежа будет считаться как произведение нормы накопления мусора на тариф. Предельная норма накопления в Башкирии такая: для каждого жильца многоквартирного дома 2.6 кубометра мусора в год. Житель села (норма для накопления в жилых домах) мусорит больше - 3.7 куба. По подсчетам рабочей группы, получились такие величины: 130 рублей – с одного жителя многоквартирного дома и 185 рублей – с одного жителя частного дома.