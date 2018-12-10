Предложенные тарифы за сбор и вывоз мусора в Башкирии будут пересмотрены

Сегодня, 10 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал, чтобы тарифы оплаты за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), предложенные рабочей группой, были снижены.
Напомним, с 1 января 2019 года в Башкирии, как и по всей стране, начнет действовать новая система обращения с ТКО, включающая, в том числе, и новые значения платы за сбор, вывоз и утилизацию отходов. Региональными операторами с распределением по зонам стали: МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», ООО «Дюртюлимелиоводстрой», ООО РО «Эко-сити», ООО «Экология Т», ООО «Дюртюлимелиоводстрой».
Сегодня мы все платим так: от 1 до 4 рублей за сбор мусора с квадратного метра наших квартир и домов, сумма эта не отдельная, она в общей квартплате. Сейчас будет отдельная. Сумма платежа будет считаться как произведение нормы накопления мусора на тариф. Предельная норма накопления в Башкирии такая: для каждого жильца многоквартирного дома 2.6 кубометра мусора в год. Житель села (норма для накопления в жилых домах) мусорит больше - 3.7 куба. По подсчетам рабочей группы, получились такие величины: 130 рублей – с одного жителя многоквартирного дома и 185 рублей – с одного жителя частного дома.
- Я не принимаю ваш доклад, такие значения неприемлемы, суммы платы нужно пересчитать, пригласите представителей региональных операторов и рассмотрите вместе этот вопрос, заявил Радий Хабиров. – Необходимо также рассмотреть возможности компенсации малообеспеченным людям сумм оплаты. Прошу пересмотреть в этом ключе ваши данные и подготовить новые суммы.