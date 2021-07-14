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Мусорная реформа
Все, что связано с рынком твердо-бытовых отходов, тарифами, вывозом и переработкой мусора.
Медиакорсеть наблюдает за ходом мусорной реформы в республике и отмечает ее главные плюсы и минусы.
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Мусорная реформа в действии: «Дюртюлимелиоводстрой» опровергает стереотипы
7 июня, 15:17
2021
Невыносимый мусор: почему в Башкирии буксует реформа обращения с отходами
14 июля 2021, 13:41
В Башкирии начался сбор подписей за закрытие мусорного полигона в одном из районов
11 апреля 2021, 11:01
«Ощутили только материально». Уфимка заявила о нарушениях в мусорной реформе
9 апреля 2021, 09:37
Опасные отходы: власти Башкирии задумались об утилизации шприцов, пробирок и масок
12 марта 2021, 17:19
Грязный воздух, свалки, деградация шиханов: что происходит с экологией Башкирии
26 февраля 2021, 10:22
Куча-мала. В Башкирии обеспокоены перегруженностью мусорного полигона в Ишимбае
25 февраля 2021, 17:42
В Башкирии ужесточат контроль за работой регоператоров
24 февраля 2021, 18:30
Отходная молитва. Насколько регоператоры Башкирии готовы к раздельному сбору мусора
19 февраля 2021, 10:38
Башкирия приступила к реализации второго этапа «мусорной реформы»
18 февраля 2021, 09:33
2020
Минэкологии РБ: маленький процент переработки мусора связан с низкой платой населения
3 декабря 2020, 14:52
Башкирские регоператоры попросили ужесточить наказание за неуплату вывоза мусора
19 августа 2020, 18:49
Радий Хабиров намерен повысить тарифы за мусор в Башкирии
3 августа 2020, 13:15
В Башкирии регоператор не намерен отвечать за крыс, съевших продукты перед праздником
8 июля 2020, 13:26
В Башкирии наказали за организацию митинга женщину, потерявшую ребенка
25 июня 2020, 18:15
В Башкирии планируют обустроить до осени все мусорные площадки
22 июня 2020, 12:24
Сор из избы: в Башкирии беременную задержали за организацию пикета против свалки
8 июня 2020, 10:35
«Куда писать жалобу?»: жители Башкирии недовольны горящими свалками и вывозом мусора
22 мая 2020, 15:08
Квитанция с неизвестными: в Башкирии сельчане грозят судом регоператору из-за мусора
30 апреля 2020, 13:11
«С мусором все равно придется работать»: в Уфе обсудили перспективы мусорной реформы
23 апреля 2020, 11:52