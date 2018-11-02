"Мусорная революция" в Башкирии: отложить нельзя исполнить

Сегодня, 2 ноября, в здании Российской гильдии адвокатов состоялся организованный Общероссийским народным фондом (ОНФ) круглый стол на тему «Готовность Башкирии к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года». В очередной раз выяснилось, что наша республика еще не готова к этому.

Как минимум по формальным признакам: потому что буквально никто из ответственных за реализацию реформы – региональные операторы, Госкомтариф и другие – толком не знают, что и как должно происходить. Еще и тарифы даже не утверждены, по которым с нас со всех будут с 1 января 2019 года брать дополнительные деньги. Об этом, кстати, точнее, о справедливости дополнительных поборов – ниже.

- Мы постоянно мониторим эту ситуацию, видим некоторые недочеты. Прежде всего, это касается тарифов, ведь это кошельки наших граждан. Многие даже говорят, что после пенсионной реформы от мусорной реформы у людей будет сильное потрясение, – сказал во вступительном слове Мурад Шафиков, член регионального штаба ОНФ в РБ, модератор круглого стола.

Тарифы – это действительно, самая больная и самая непонятная до сих пор тема, хотя платить мы уже начнем через два месяца. Исходя из того, как шло обсуждение на круглом столе, тарифами, которые будут утверждены Государственным комитетом Башкирии по тарифам, недовольны уже или будут недовольны все. В частности, представитель одного из региональных операторов заявил:

- Для нас установлен тариф 500 рублей за тонну, а для оператора, который работает на полигоне - 400 с лишним. Разница – 90 рублей. Так вот, оператор на полигоне получает 400 рублей за тонну, а нам (регоператору) чтобы собрать этот мусор по дворам, обработать, привезти на полигон, то есть, провести все подготовительные работы, остается только 90 рублей?

Другой участник также усомнился в правильности расчета тарифов:

- Тариф рассчитывается, исходя из заявленных региональным оператором объемов. По Уфе заявлена производственная программа на 346 тысяч тонн. Однако согласно территориальной схеме (статистические данные по факту), в Уфе собирается 734 тысячи тонн, в 2 с лишним раза больше. А тариф, между тем, тем больше, чем меньше объем. Соответственно, тарифы сейчас устанавливаются завышенными.

В связи со всеми этими непонятными вопросами, один из участников круглого стола предложил: может быть, в таком случае будет правильнее отложить исполнение закона на более поздний срок, а пока доработать «непонятки»? На что присутствующий на мероприятии депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев заявил:

- Все эти проблемы – регионального уровня. На федеральном уровне проблем нет.

Так что исполнять закон и платить придется. Кстати, о плате за работу с мусором. Сколько будет платить каждый житель Башкирии – пока не ясно.

На круглом столе, который проходил еще летом этого года, 2 июля, озвучивалась цифра в 150-200 рублей ежемесячных платежей с человека за уборку мусора. Это выходит порядка 800 рублей с семьи из 4 человек в месяц или почти 10 тысяч рублей в год. Для большинства семей сумма немалая, учитывая современный уровень жизни и «стремительно» растущие зарплаты с пенсиями. Кстати, тогда же на том летнем круглом столе говорили, что Госкомтариф должен не позднее 1 сентября текущего года утвердить тарифы. Почти полгода прошло, а воз, а в нашем случае, мусор и ныне там же.

Так вот, на сегодняшнем круглом столе раздали таблицы, в которых черным по белому написано: для Уфы определен тариф за размещение отходов в размере 511 рублей за тонну. В другой таблице «Норма накопления ТКО» написано: городской житель накапливает в год 0,4 тонны. Если умножить 0,4 тонны на 511 рублей за тонну, получится, что в год среднестатистический житель Уфы должен будет заплатить 204 рубля. Семья из 4 человек, соответственно, должна заплатить 800 рублей в год.

Разница между «800 рублей с семьи в год», согласно таблицам и «10 тысяч рублей с семьи в год», согласно тому, что говорили на круглом столе летом – существенная. Где правда – непонятно.

Одно успокаивает: заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Татьяна Логунова сказала, что в этой реформе Башкирия впереди многих:

- Мы делаем революцию! Башкирия в этом смысле в лидерах. Нам надо только населению объяснить, обучить.