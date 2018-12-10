«Драться надо? Так дерись!»: посвящается памяти Людмилы Алексеевой

Также больно было 10 лет назад, когда в январе 2009 года в центре Москвы был застрелен друг и адвокат – 35-летний Станислав Маркелов. Молодой, смелый, не по годам опытный и успешный. Он был старше меня ровно на год. И с ним, как и с Алексеевой, нас познакомил Алексей Симонов.