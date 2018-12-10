«Драться надо? Так дерись!»: посвящается памяти Людмилы Алексеевой

«Людмила Алексеева умерла», сообщил мне в субботу муж. Я ехала по трассе и еще не видела субботних новостей.
Также больно было 10 лет назад, когда в январе 2009 года в центре Москвы был застрелен друг и адвокат – 35-летний Станислав Маркелов. Молодой, смелый, не по годам опытный и успешный. Он был старше меня ровно на год. И с ним, как и с Алексеевой, нас познакомил Алексей Симонов.
Для меня это не просто известный правозащитник. Людмила Михайловна приняла участие в моей защите после громкой истории, связанной с разбитой в Уфе радиостанцией и арестом журналистов.
После СИЗО я рванула в Москву к Алексею Симонову в Фонд защиты гласности. Меня, растерянную и усталую, Алексей Кириллович отправил сначала домой к Людмиле Михайловне. Теплый прием, помощь и участие двух взрослых мудрых людей – я никогда не смогу этого забыть.
Людмила Михайловна прожила почти 92 года. Я всегда смотрела на неё и вспоминала наставления мудрой черепахи «Драться надо? Так дерись!».
В 1998 году, когда я приехала к ней, она уже была Президентом Московской Хельсинкской группы. Активно вела работу вместе с коллегами из Правозащитного центра «Мемориал».
Помню уютный диванчик в маленькой скромной гостиной, обставленной книгами. Выслушав меня, Людмила Михайловна сказала: «Девочка моя, все будет хорошо. Пей чай, отдохни, вечером у нас будет важная встреча». И начала звонить Егору Гайдару.
Я пила непривычный чай без молока, но с вареньем. Боролась с желанием уснуть прямо здесь. Дорога в Москву оказалось слишком долгой.
Уже через несколько часов мы оказались в Общественном центре имени Андрея Сахарова. После проведенной пресс-конференции мой уфимский адвокат сообщил мне, что факс Нью-Йоркского Комитета по защите журналистов, отправленный Президенту РБ Муртазе Рахимову особо разозлил генералов МВД республики…