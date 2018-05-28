В Уфе обнаружено уникальное видео защиты и осады независимого радио «Титан»

В этом трехчасовом видеосырье оператора «Кристалл-ТВ» Андрея Титова, которое бережно сохранил для зрителей будущего (получается, для нас с вами) оператор Константин Данилов — хроника народной защиты Радио Титан в мае 1998 года. Единственный в то время островок свободы - двор-колодец с синей избушкой, Карла Маркса, 25/7, где располагалась независимая радиостанция.

Историю разгрома Радио Титан целиком рассказала ведущая и коммерческий директор Лилия Исмагилова (Клюковская), в подробном интервью, которое получило широкий отклик и большое количество просмотров. Ей было тогда 23 года, она была выпускницей медколледжа, а город её знал как Олесю Чернову.

Олеся Чернова, она же Лилия Исмагилова, она же Лилия Клюковская

После многодневного противостояния и задержания 27 мая к сотрудникам радио «Титан» были применены милицейские репрессии - почти целый год не давали житья, таская по допросам Лилию Исмагилову, 11 месяцев в СИЗО просидел Альтаф Галеев. Им шили "хулиганку" и хранение подброшенных наркотиков.

Исмагилова уехала за защитой в Москву, нашла её в Фонде защиты гласности у Алексея Симонова (сына Константина Симонова) и в Фонде Горбачева, потом ей пришлось несколько лет проработать в других регионах, прежде чем вернуться в свой. Сейчас трудно представить, но 20 лет назад, здесь, в Башкирии, были жесткие «суверенные» порядки, в которых органы правопорядка служили не столько стране и присяге, а сколько своему начальству, которое было ориентировано на «Белый дом». «Федералы» поддерживали демонстративный нейтралитет и политику невмешательства.

Видеохроника осады Радио "Титан" в мае 1998 года, 180 минут Видео Видео: Андрей Титов

Вы можете посмотреть это несмонтированное видео, сырьё, в режиме «перемотки» - оно так и легче технически, и как-то достовернее что ли - хроника стала эксклюзивным и беспристрастным документом времени.

Большая его часть - это несанкционированный, как бы сейчас сказали, митинг, во время которого пришедшие люди высказываются против сложившегося к концу 90-х режима, сущность которого проступает только сейчас. Оно очень драматично, хотя зафиксировало несколько эпизодов памятных дней 22-23 мая 1998 года, за несколько дней до штурма. Ближе к концу - "гаражная" проповедь Рафиса Кадырова, обреченные призывы к гражданскому противостоянию, с которыми обращался к городу и миру Альтаф Галеев. Важно не то, что они тогда говорили и как выражали свое недовольство и куда звали народ. Важно то, что говорили и чувствовали пришедшие защищать независимое медиа.

среди собравшихся - журналист газеты "Отечество" Расул Гильманов (в центре)

Послушайте голоса, посмотрите в лица свободных людей, которые верят в то, что их судьба - в их собственных руках, а государство о них обязано заботиться и быть демократичным. Послушайте музыку, которая была в эфире, посмотрите на машины-рыдваны тех лет, включая милицейскую буханку, посмотрите на Альтафа Галеева и банкира Рафиса Кадырова, послушайте их риторику. Посмотрите на импровизированную "дискотеку".

"Неприметная" Волга наблюдения

Посмотрите на тех, кто был отправлен в толпу защитников идеологически противостоять "смутьянам". На чудиков из какой-то секты-ордена, которым потом тоже крепко досталось. На лица старших и младших милицейских чинов, не уверенных в том, что делают правое и законное дело.

Найдите время промотать это видео до конца, чтобы это время вдруг назад не перемоталось.

Видео содержит сцены курения, возрастной ценз - 16+.

00:02 - ночные защитники сидят на корточках и пьют лимонад.

"Ночной дозор" защитников радио Титан

00:03 - женщины чиновного вида пришли что-то проверять

начались проверки

00:04 - человек в камуфляже: «Я пришел свою помощь предложить!»

доброволец в камуфляже

00:10 - начало митинга собравшихся

лозунги митинга

00:34 - «прекрасные люди, прекрасный коллектив, работайте дальше!»

"работайте дальше!"

00:35 - модно одетый предприниматель «сорвался»с деловых переговоров и приехал поддержать радио «Титан»: «Прошу партнёров из Башкирэнерго — не применять какие-то меры в отношении данной радиостанции».

"Я тут представляю определенну элиту - довольно крупный бизнес города"

00:49 - молодой человек в джинсовом костюме: «Мы верим в чистую энергию и Бога и приехали, чтобы не творился беспредел, чтобы не били...»

"Орден мира"

00:56 - «Давайте выберем в президенты РБ Альтафа Галеева, потому, что господин Рахимов зажал эфир только для себя!»

1:03 - «Рамиль Бадретдинович, арендодатель, разрешил.... (по сведениям Лилии Исмагиловой, домик радио Титан сдавал в аренду сотрудник муниципалитета)

Владелец "избушки"

1:16 - Альтаф Галеев общается у забора с пришедшими защитниками в прямом эфире Радио «Титан»

Сдвоенный студийный микрофон вынесен к защитникам

1:17 - Альтаф Галеев — BBC нами интересуется, с Лондона идет информация, но это не значит, что мы работаем на английскую разведку.

1:38 - молодой человек в красной рубашке: «А разве сама возможность выступать здесь не говорит о том, что у нас есть демократия?»

Молодой человек в красной рубашке задает неприятные вопросы

1:39 - пришел полковник милиции, после того, как Галеев отказался принимать в руки повестку, вызывающую на Ленина.

Полковник пришел вызывать на Ленина, 7

1:55 - сектанты скандируют «Наполним веру силой!»

"Наполним веру силой!"

2:06 - Альтаф Галеев записывает обращение к горожанам в студии: «Еще 4 дня назад я не думал, что люди будут предлагать мне стать Президентом Башкирии..»

Обращение Галеева

2:12 - Рафис Кадыров вещает с гаражей: «Кто потерял богатство — ничего не потерял!»

2:29 - митинг.

Народу пришло много

2:38 - выступает Марат Рамазанов, лидер татарской организации «Милли меджлис», доктор математических наук

д.м.н.Марат Рамазанов

2:48 - выступат Загир Хакимов (ныне депутат Госсобрания РБ), тогда - лидер татарской общественной организации «Азатлык»: «Мы решили перенести пикеты Татарского общественного центра сюда, на Площадь Свободы!»

З.А.Хакимов

2:42 - от Союза Башкирских женщин пришла Рашида Искандаровна Султанова.

Р.И.Султанова "выразила озабоченность"

2:49 - молодой человек в модном костюме: «ни одного хулигана, ни одной бутылки из-под пива здесь нет. Люди здесь стоят за чистую совесть!».

Люди здесь стоят за совесть!

2:52 - Азамат Галин сотоварищи составляют петицию, сидя на корточках.

2:58 - пришел Валентин Иванович Никитин, депутат Госдумы, лидер КП РБ

2:59 - началась массовая дискотека, Азамат Галин раздает какие-то билеты. Звучит София Ротару, Андрей Макаревич - не стоит прогибаться под изменчивый мир...

3:00 - интерьеры радиостанции.

фонотека Титана