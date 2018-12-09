Сегодня «Уфа» сыграет последний матч в году - с «Краснодаром»

Заключительный матч уфимцы проведут с клубом, который занимает второе место в чемпионате РПЛ. ФК «Краснодар» основан в 2008-м году известным бизнесменом Сергеем Галицким, который всю свою жизнь посвятил развитию любимого города и любимого клуба, сообщили в пресс-службе ФК «Уфа».
- Всего за три года клуб из Краснодара поднялся из ПФЛ в элитный дивизион, пробыв в Первой лиге всего два года, - напомнили в уфимском клубе. - Еще один интересный факт — «Краснодар» вышел в РФПЛ в 2011-м году, заняв пятое место в ФНЛ, воспользовавшись отказом остальных соперников. За несколько лет в премьер-лиге команда стала одним из лидеров. С сезона 13/14 «Краснодар» неизменно входит в пятерку лучших команд лиги, а последние три года клуб всякий раз финишировал на четвертом месте.
Также в пресс-службе ФК «Уфа» напомнили такие факты:
- «Уфа» за свою историю сыграла 9 матчей с «Краснодаром» — три раза была зафиксирована ничья, четыре раза выиграл «Краснодар», и дважды выиграли уфимцы, разница мячей 4:9.
– Обе свои победы уфимцы одержали именно в гостях, в 2014-м и 2018-м годах. На стадионе «Краснодар» мы и вовсе не проигрывали.
– Свою последнюю гостевую победу «Уфа» одержала именно над «Краснодаром» в марте 2018-го, тогда команду тренировал еще Семак. После этого уфимцы не знали побед 14 матчей на выезде во всех турнирах.
Трансляция матча будет идти на телеканале Матч-Премьер. Пресс-служба клуба пригласила болельщиков поболеть за команду в кафе «Зур Нэнэйка», где комментировать матч будет Эмиль Зиянгиров. Также здесь пройдет розыгрыш фирменной футболки ФК «Уфа» с автографом Данилы Кругового.