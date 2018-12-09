Сегодня «Уфа» сыграет последний матч в году - с «Краснодаром»

- Всего за три года клуб из Краснодара поднялся из ПФЛ в элитный дивизион, пробыв в Первой лиге всего два года, - напомнили в уфимском клубе. - Еще один интересный факт — «Краснодар» вышел в РФПЛ в 2011-м году, заняв пятое место в ФНЛ, воспользовавшись отказом остальных соперников. За несколько лет в премьер-лиге команда стала одним из лидеров. С сезона 13/14 «Краснодар» неизменно входит в пятерку лучших команд лиги, а последние три года клуб всякий раз финишировал на четвертом месте.