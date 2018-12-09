Общероссийский гражданский форум призвал власть и общество "сменить оптику"

8 декабря в Москве проходил шестой Общероссийский гражданский форум (ОГФ-2018). ОГФ - это крупнейшая ежегодная встреча представителей гражданского общества России для обсуждения наиболее актуальных проблем и совместной выработки предложений по их решению.
В этом году Форум посетили около полутора тысяч участников из разных регионов России, сообщили организаторы. Сквозной темой Форума-2018 стал уровень счастья в Российской Федерации и инструменты увеличения вклада государства, бизнеса, некоммерческих организаций и неравнодушных граждан в его рост.
По результатам голосования участников Форума большинством было поддержано заявление, в котором содержится предложение "сменить оптику" - изменить критерии оценки принимаемых решений.
- Жизнь людей определяется не только масштабом выделенных и освоенных средств. Важнейшими критериями для власти и общества должны стать социальный капитал, качество жизни и уровень счастья в России, - говорится в заявлении Форума.
Полностью заявление ОГФ-2018 можно прочитать, скачав этот документ.