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Общероссийский гражданский форум призвал власть и общество "сменить оптику"

9 декабря 2018, 09:38
Фото: Youtube.com
В Москве прошел шестой Общероссийский гражданский форум.

8 декабря в Москве проходил шестой Общероссийский гражданский форум (ОГФ-2018). ОГФ - это крупнейшая ежегодная встреча представителей гражданского общества России для обсуждения наиболее актуальных проблем и совместной выработки предложений по их решению.

В этом году Форум посетили около полутора тысяч участников из разных регионов России, сообщили организаторы. Сквозной темой Форума-2018 стал уровень счастья в Российской Федерации и инструменты увеличения вклада государства, бизнеса, некоммерческих организаций и неравнодушных граждан в его рост.

По результатам голосования участников Форума большинством было поддержано заявление, в котором содержится предложение "сменить оптику" - изменить критерии оценки принимаемых решений.

- Жизнь людей определяется не только масштабом выделенных и освоенных средств. Важнейшими критериями для власти и общества должны стать социальный капитал, качество жизни и уровень счастья в России, - говорится в заявлении Форума.

Полностью заявление ОГФ-2018 можно прочитать, скачав этот документ.

Заявление шестого Общероссийского гражданского форума-2018.

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