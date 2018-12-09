Общероссийский гражданский форум призвал власть и общество "сменить оптику"

В этом году Форум посетили около полутора тысяч участников из разных регионов России, сообщили организаторы. Сквозной темой Форума-2018 стал уровень счастья в Российской Федерации и инструменты увеличения вклада государства, бизнеса, некоммерческих организаций и неравнодушных граждан в его рост.