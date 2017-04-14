В Уфе проходит IV Гражданский форум

В уфимском Конгресс-холле сегодня проходит IV Гражданский форум «Актуальные практики взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества».

– Форум способствует эффективному сотрудничеству власти и некоммерческого сектора. Потенциал НКО, их возможности, энергия, творческая активность должны быть использованы для решения социальных проблем во всех регионах России. Пока же это осуществляется далеко не в полной степени, - отметил, выступая на открытии форума, председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

- Не случайно Президент России Владимир Путин поставил задачу более активно вовлекать НКО в решение социальных вопросов, всячески поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации,отметил Константин Толкачев.

После открытия форума Константин Толкачев также передал книги детским благотворительным фондам в рамках благотворительной акции «Книги – детям», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В форуме принимает участие официальная делегация Госдумы, которую возглавил председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. В составе делегации также депутаты Иван Сухарев, Магомед Селимханов, Наталья Костенко, Рамзил Ишсарин.