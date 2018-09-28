Рустэм Хамитов: В обществе растёт запрос на социальную справедливость
Сегодня, 11:03ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Сергей Словохотов.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в Уфе начал работать парламент нового созыва. Глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил перед вновь избранными депутатами Госсобрания республики.
Сюжеты: Власть без цензуры
Из 110 депутатов 75 - не из прежнего состава парламента.
- Нам очень многое предстоит сделать, - сказал Рустэм Хамитов, обращаясь к депутатам. - В обществе растёт запрос на социальную справедливость.
- Наша задача - услышать сигналы от людей, - отметил он. - Если надо - скорректировать нашу политику. Будем повышать эффективность управления, открытость и доступность власти. Этого ждем и от Вас.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей