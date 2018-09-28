Рустэм Хамитов: В обществе растёт запрос на социальную справедливость

- Нам очень многое предстоит сделать, - сказал Рустэм Хамитов, обращаясь к депутатам. - В обществе растёт запрос на социальную справедливость.

- Наша задача - услышать сигналы от людей, - отметил он. - Если надо - скорректировать нашу политику. Будем повышать эффективность управления, открытость и доступность власти. Этого ждем и от Вас.