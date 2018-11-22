ВКонтакте окажут бесплатную помощь благотворительным организациям с продвижением

Мероприятие объединило на одной площадке некоммерческие организации и интерактивные агентства для профессионального решения важных социально значимых задач. По итогам аукциона агентства, которые предложили самое большое количество часов своих услуг, стали digital-консультантами следующих организаций:
WWF России — Всемирный фонд дикой природы получил 580 часов от агентств «24TTL» и «Buzzcraft»;
Экологическое движение «РазДельный Сбор» получило 130 часов от агентства «Кокос»;
Фонд ОРБИ получил 120 часов от агентства «Players»;
Благотворительный фонд «Счастливый Мир» получил 250 часов от агентства «Avant»;
Благотворительный фонд «Хрупкие люди» получил 100 часов от агентства «Primax»;
Программа «Учитель для России» получила 120 часов от агентств «Players» и «Buzzcraft»;
DISLIFE – сервисы для инвалидов получили 220 часов от агентства «Free».
Агентства на некоммерческой основе окажут услуги в сфере digital-маркетинга для благотворительных организаций, а именно: подготовят стратегии продвижения, разработают приложения, создадут фирменный стиль и многое другое.
На аукционе разыграли 1700 часов, что почти в два раза превышает результат прошлого года. Кроме того, фонды и их агентства получили сертификаты на 100 000 рублей для продвижения проектов во Vk.