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ВКонтакте окажут бесплатную помощь благотворительным организациям с продвижением

22 ноября 2018, 12:12
Фото: Vk.com
В Москве прошел Второй Ежегодный Благотворительный Аукцион VK for Good.

Мероприятие объединило на одной площадке некоммерческие организации и интерактивные агентства для профессионального решения важных социально значимых задач. По итогам аукциона агентства, которые предложили самое большое количество часов своих услуг, стали digital-консультантами следующих организаций:

WWF России — Всемирный фонд дикой природы получил 580 часов от агентств «24TTL» и «Buzzcraft»;

Экологическое движение «РазДельный Сбор» получило 130 часов от агентства «Кокос»;

Фонд ОРБИ получил 120 часов от агентства «Players»;

Благотворительный фонд «Счастливый Мир» получил 250 часов от агентства «Avant»;

Благотворительный фонд «Хрупкие люди» получил 100 часов от агентства «Primax»;

Программа «Учитель для России» получила 120 часов от агентств «Players» и «Buzzcraft»;

DISLIFE – сервисы для инвалидов получили 220 часов от агентства «Free».

Агентства на некоммерческой основе окажут услуги в сфере digital-маркетинга для благотворительных организаций, а именно: подготовят стратегии продвижения, разработают приложения, создадут фирменный стиль и многое другое.

На аукционе разыграли 1700 часов, что почти в два раза превышает результат прошлого года. Кроме того, фонды и их агентства получили сертификаты на 100 000 рублей для продвижения проектов во Vk.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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