ВКонтакте проводит конкурс сервисов на платформе VK Apps

Участникам конкурса необходимо создать сервис на платформе VK Apps, который отвечает критериям для размещения в каталоге. Оцениваться будут оригинальность и востребованность идеи, продуманность сервиса, его техническая реализация и дизайн.

Лучшие работы определятся в каждой из пяти номинаций: «Лучший сервис онлайн-продажи товаров и услуг», «Лучший сервис, основанный на геопозиции пользователя», «Лучший информационный/справочный сервис», «Самый технологичный сервис», а также «Лучший сервис по мнению пользователей» — голосование пройдёт с 25 по 31 января в сообществе VK Apps (vk.com/vkappsdev) и на сайте журнала Inc.Russia.