ВКонтакте выплатила 1,5 миллиона рублей победителям VK Hackathon

Разработчики лучшего приложения получили 500 000 рублей, победители номинации «Выбор ВКонтакте» — 200 000 рублей, победители остальных номинаций — по 100 000 рублей. Общий призовой фонд составил 1,5 миллиона рублей.

Гран-при — приложение VK Apps для доноров крови: личный профиль доноров, карта со станциями переливания крови, лента событий с прошлыми донациями. Авторы — команда «Рабочее название».

Лучший проект направления «Технологии» — новый формат видеообщения: нейросеть определяет эмоции на видео и добавляет соответствующую анимацию, а также автоматически расшифровывает речь и формирует субтитры. Авторы — команда FBI.

Лучший проект направления «Благотворительность» — приложение для помощи бездомным животным: личные профили добровольцев, база верифицированных приютов, умный поиск заданий для волонтёров. Авторы — команда Piggybank.

Лучший проект направления «Культура» — проект ВМузее: коммуникационная система учёта, обработки и мониторинга задач для сотрудников музея. Авторы — команда IBI Solutions.

Лучший проект направления «Медиа» — сервис для организации платных подписок и рассылки контента на базе VK Apps. Авторы — команда ВО! (VO!)

Лучший проект направления «Образование» — приложение для построения долгосрочной персональной стратегии обучения: умная система рекомендации образовательных мероприятий для достижения поставленных целей. Авторы — Kokokotlin.

Лучший проект направления «Городская среда» — внутренняя экосистема для посетителей и резидентов пространства «Порт Севкабель»: умная система геолокации и внутренней навигации, позволяющая взаимодействовать с пространством с помощью смартфона и участвовать в интерактивных квестах. Авторы — OPPEN Team.

Номинация «Выбор ВКонтакте» и лучший проект по мнению участников VK Hackathon — приложение для поиска разработчиков для команды хакатона. Авторы — Getcoder.