В Башкирии задержаны подозреваемые в убийстве 35-летней женщины

По предварительным данным, мужчины познакомились с женщиной случайно. В тот же вечер вся троица направилась в съемную квартиру одного из злоумышленников, где они принялись распивать алкоголь. В какой-то момент нетрезвая женщина испачкала диван. Мужчинам это не понравилось, и они принялись избивать гостью. Когда товарищи поняли, что горожанка не подает признаков жизни, избавились от трупа.