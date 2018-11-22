В Башкирии задержаны подозреваемые в убийстве 35-летней женщины

Тело женщины было обнаружено 10 сентября на улице Гоголя в Стерлитамаке. Эксперты установили, что смерть наступила вследствие многочисленных телесных повреждений.
Установить личность женщины удалось не сразу, так как никто из родственников не заявлял об ее исчезновении на протяжении нескольких недель, но через некоторое время в полицию обратилась мама убитой, которая думала, что 35-летняя дочь гостит у знакомых в соседнем районе.
Подозреваемыми оказались 29 и 31-летние ранее неоднократно судимые жители республики. Один из задержанных уже дал признательные показания.
По предварительным данным, мужчины познакомились с женщиной случайно. В тот же вечер вся троица направилась в съемную квартиру одного из злоумышленников, где они принялись распивать алкоголь. В какой-то момент нетрезвая женщина испачкала диван. Мужчинам это не понравилось, и они принялись избивать гостью. Когда товарищи поняли, что горожанка не подает признаков жизни, избавились от трупа.
Материалы уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие за собой смерть потерпевшего по неосторожности, находятся в региональном подразделении СК.