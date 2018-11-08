В Башкирии мужчина сознался в убийстве брата 13-летней давности

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве.

По версии следствия, в октябре 2005 года обвиняемый в ходе ссоры ударил брата металлической трубой по голове. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. Причиной жестокого поступка стало то, что брат в состоянии алкогольного опьянения поднял руку на родную мать.

Труп родственника мужчина спрятал в своем огороде, а спустя два года перенес в скотомогильник. 13 лет спустя, не выдержав угрызений совести, мужчина решил добровольно сдаться полиции.