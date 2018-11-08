Уфимца подозревают в двойном убийстве и поджоге

Следствие установило, что 38-летний житель Уфимского района в ноябре 2017 года распивал спиртное в доме одного из потерпевших. Между обвиняемым и 23-летним мужчиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес парню множественные ножевые ранения, а затем ударил ножом в грудь и 40-летнего хозяина квартиры.

От ранений потерпевшие скончались на месте. Чтобы скрыть следы и сбежать от наказания, преступник поджег плед. Однако прибывшие на место происшествия родственники и соседи потушили пожар.