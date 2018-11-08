Уфимца подозревают в двойном убийстве и поджоге

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Его обвиняют в убийстве двух и более лиц, покушении на имущество и поджоге.
Следствие установило, что 38-летний житель Уфимского района в ноябре 2017 года распивал спиртное в доме одного из потерпевших. Между обвиняемым и 23-летним мужчиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес парню множественные ножевые ранения, а затем ударил ножом в грудь и 40-летнего хозяина квартиры.
От ранений потерпевшие скончались на месте. Чтобы скрыть следы и сбежать от наказания, преступник поджег плед. Однако прибывшие на место происшествия родственники и соседи потушили пожар.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
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