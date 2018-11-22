В Башкирии проверят, куда пропал жилищный сертификат, выделенный онкобольной женщине

Сегодня, 22 ноября, 46-летняя жительница Мелеузовского района Расиля Ахметова должна отправиться на очередное обследование в московский Научный центр неврологии РАМН. О проблемах Расили Медиакорсеть уже писала ранее. Ей пришлось немало пережить за последние восемь лет.
Сначала выяснилось, что она тяжело больна, ее диагноз звучит так: «идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, тяжелое течение». По степени тяжести последствий для организма онкологи приравнивают этот недуг к раку крови. Его сопровождает также целый «букет» сопутствующих заболеваний. По заключению онколога женщине дали вторую группу инвалидности.
Победить болезни можно, но для этого нужно хорошо питаться и избегать стрессов. Но вот с этим-то у Расили и возникли проблемы. Вместо лечения и покоя она уже который год вынуждена ходить по разным инстанциям и отстаивать свою правоту.
Квартиру дали и отняли
Если обратиться к материалам дела о ее выселении из квартиры, то, на первый взгляд, действия судей и решение приставов логичны. Там отмечено, что Расиля Ахметова в 2011 году самовольно въехала в квартиру без подписания договора купли-продажи и с тех пор не внесла ни копейки ни за жилье, ни за квартплату. Так что претензии застройщика, как владельца жилья, кажутся вполне обоснованными.
Однако в материалах дела не упоминается о событиях, которые предшествовали вселению Расили в данную квартиру, хотя Расиля несколько раз подробно излагала в суде свою историю. Но суд, вероятно, счел их несущественными деталями.
Тем не менее, мы считаем необходимым рассказать, как было дело со слов Расили Ахметовой и ее близких.
- В 2011 году я обратилась к Зугуре Ягануровне Рахматуллиной, когда она баллотировалась в депутаты Госдумы, рассказала, что мы с дочкой вдвоем вынуждены жить в аварийной коммуналке. Я как раз тогда узнала о своем страшном диагнозе и попросила помочь мне решить квартирный вопрос, поскольку я с 1996 года стояла в очереди на получение социального жилья. До 2010 года мы жили с дочкой в общежитии Мелеузовского деревообрабатывающего завода.
В 2010 году подошла наша очередь на квартиру. Однако оказалось, что нам дали место в помещении, которое является прачечной детского сада в деревне Саитово. Ну как в ней жить? Я очень боялась, что могу не дожить до того дня, когда нам дадут жилье, и моя дочка останется одна на всем белом свете, без своего угла, вот и пошла к Зугуре Ягануровне, - рассказала Расиля.
По ее словам, Зугура Рахматуллина при ней позвонила тогдашнему главе муниципалитета Малику Вахитову, попросила помочь, и тот пообещал выделить Расиле и ее дочке квартиру. Так и произошло. Ей дали ключи от квартиры. В мелеузовской газете тогда написали красивую статью, как местные власти заботятся о земляках.
Оформить сразу документы Расиля не успела, потому что проходила в тот момент обследование, потом был курс лечения, который нельзя было отложить. И эта задержка стала роковой в решении ее квартирного вопроса.
Как гром среди ясного неба, внезапно ее ошарашили заместитель по строительству Игорь Федоров и директор МУП «Стройзаказчик» Евгений Спиридонов.
- Они потребовали с меня 300 тысяч рублей за квартиру. Обещали в обмен на деньги сразу оформить все документы на жилье. Я попыталась спорить, что квартиру мне дали как социальное жилье. Но они только смеялись в ответ. Денег у меня не было, я тогда ходила по больницам постоянно, жили мы только на небольшую пенсию по инвалидности. Я сказала, что буду жаловаться. А они в ответ сказали, что я об этом пожалею, - продолжает рассказ Расиля.
Свое обещание чиновник и коммерсант выполнили. Дальше начались судебные разбирательства, итог которых нам уже известен: суд постановил выселить Расилю из квартиры как захватчицу чужого имущества.
Расиля не раз пробовала искать правды в разных инстанциях. В процессе разбирательства выяснилось, что в архивах районной администрации и Денисовского сельсовета отсутствует информация о том, что она стояла в очереди на жилье.
- У меня, к сожалению, никаких документов об этом нет, так что доказать я ничего не могу, - сокрушается женщина. – Но как же мне тогда выделяли место в этой прачечной детсада, на основании чего? Кругом обман!
Единственное, чего она добилась, что Верховный суд Башкирии не признал ее долг по квартплате, поскольку она не является владелицей жилья. Соответственно, по документам, если квартирой владеет МУП «Стройзаказчик», так пусть оно само и платит квартплату.
Расиле настоятельно советуют переехать в ту самую прачечную, которую чиновники называют жилым помещением, хотя в реестре ЕГРП говорится, что это помещение нежилое.
Цена чести, достоинства и репутации
По словам Расили, после того, как она отказалась добровольно покинуть квартиру, к ней стали регулярно приходить то хулиганы, то судебные приставы.
- По моим сведениям, мои оппоненты смогли договориться с руководством колледжа, в котором училась моя дочка в Уфе, и ее отчислили, хотя моя девочка хорошо училась. Заместитель директора колледжа мне так и сказала по секрету по телефону – что в колледж поступил такой приказ, - чуть не плачет Расиля. – Из-за этого дочка уехала в Москву, чтобы там ее не могли они достать.
Помимо проблем с онкологией, Расиля на фоне всех этих событий перенесла инфаркт. Если и была надежда, что она после лечения может пойти на поправку и прожить еще какое-то количество лет, то постоянная нервотрепка и разбирательства с чиновниками и приставами эту надежду убили.
Сразу после выселения Расили из квартиры судебные приставы наложили арест на банковские карточки ее дочери, живущей и работающей в Москве. Таким образом, молодая девушка внезапно оказалась без средств к существованию в чужом городе. Правда, после нашей публикации о Расиле и ее пикете возле Дома Правительства арест с карточек ее дочери был снят.
Но тут возникла другая проблема. Заместитель главы администрации Мелеузовского района по строительству Игорь Федоров обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и делово репутации против Расили. Чиновник заявил, что женщина оклеветала его и никакой взятки, о которой женщина заявила в интервью корреспонденту нашего издания, Федоров с нее никогда не требовал. Он потребовал взыскать с Расили причиненный ему моральный ущерб, оценив его в 25 тысяч рублей. После нескольких заседаний Мелеузовский районный суд решил удовлетворить иск Расили, снизив сумму ущерба до 5 тысяч рублей, но добавив к нему расходы, которые принципиальный истец понес в виде оплаты экспертизы и судебных издержек. Расиля опротестовала решение суда, ее апелляционная жалоба будет скоро рассмотрена Верховным судом Башкирии.
Летом Расиля провела несколько месяцев на обследовании в Москве, жила у дочки, там она побывала также на приеме в МВД России, Генпрокуратуре, Следственном комитете и в приемной полномочного администрации президента страны. Все эти ведомства начали проверки по ее обращениям.
Продолжение следует
Проверки дали весьма неожиданные результаты, о которых Расиле стало известно на днях, после того, как она побывала на приеме у депутата Госсобрания Башкирии Риды Субханкуловой.
- Рида Тагировна мне сказала, что проверка выявила важную подробность, о которой я не знала. Оказывается, в 2011 году мне был выделен жилищный сертификат, но я об этом даже не подозревала. Мы с дочкой просто вселились в квартиру, которую нам выделила администрация, и жили в ней. О том, куда делся полагавшийся мне сертификат, воспользовался ли им кто-то другой или же чиновники его просто «потеряли», я могу только предполагать. Насколько я поняла, чиновники тогда, в 2011 году, отчитались о выделении мне квартиры. Тогда почему же меня теперь выселили? Какое они имели на это право? - выразила недоумение Расиля в беседе с корреспондентом Медиакорсети.
Незадолго до нынешней поездки на обследование в Москву, 11 ноября, выяснилось, что в Мелеузе против нее возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению все того же чиновника местной администрации Игоря Федорова. По этой причине поначалу дознаватель запретила Расиле ехать в Москву, поместив ее под подписку о невыезде, словно злостную преступницу. Но когда женщина обратилась с жалобой к начальнику Отдела МВД России по Мелеузовскому району Сергею Родионову, тот отменил решение своей подчиненной. Кстати, по словам Расили, Сергей Родионов подтвердил информацию о выделении ей в 2011 году жилищного сертификата.
Расиля Ахметова уехала в Москву с надеждой, что скоро в ее деле будет поставлена точка, истина выяснится, как и имена виновных в ее хождениях по бюрократическим мукам.
- Теперь у нас появилась надежда. Я очень рада, что наконец-то встретила понимание и хороших людей, готовых мне помочь. Мы с дочкой очень ждем результатов проверки, - говорит Расиля.
Медиакорсеть продолжает следить за ситуацией.
Если кто-то захочет поддержать Расилю материально, можно перечислить средства на ее карточку «Мир» 2202200348647478, связаться с Расилей можно по телефону 89373122566.