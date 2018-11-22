В Башкирии проверят, куда пропал жилищный сертификат, выделенный онкобольной женщине

- Рида Тагировна мне сказала, что проверка выявила важную подробность, о которой я не знала. Оказывается, в 2011 году мне был выделен жилищный сертификат, но я об этом даже не подозревала. Мы с дочкой просто вселились в квартиру, которую нам выделила администрация, и жили в ней. О том, куда делся полагавшийся мне сертификат, воспользовался ли им кто-то другой или же чиновники его просто «потеряли», я могу только предполагать. Насколько я поняла, чиновники тогда, в 2011 году, отчитались о выделении мне квартиры. Тогда почему же меня теперь выселили? Какое они имели на это право? - выразила недоумение Расиля в беседе с корреспондентом Медиакорсети.