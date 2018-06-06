В Башкирии приставы выселили онкобольную, которой дал жилье глава района

Сегодня, 6 июня, в квартиру жительницы Мелеуза Расили Ахметовой пришли судебные приставы с твердым намерением выселить женщину в соответствии с решением суда. Об этом Медиакорсети в отчаянии сообщила сама Расиля.

- Господи, я не знаю, сколько мне осталось жить, может неделю, может месяц, может полгода, а меня хотят выбросить на улицу как бездомную собаку, - чуть не плача, сообщила женщина.

Если обратиться к материалам дела, то, на первый взгляд, действия судей и решение приставов обоснованы и логичны. Там отмечено, что Расиля Ахметова в 2011 году самовольно въехала в квартиру без подписания договора купли-продажи и с тех пор не внесла ни копейки ни за жилье, ни за квартплату. Так что претензии застройщика, как владельца жилья, кажутся вполне обоснованными. Однако в материалах дела не упоминается о событиях, которые предшествовали вселению Расили в данную квартиру. Более того: эти подробности в решении суда вовсе не упоминаются, хотя Расиля несколько раз подробно излагала свою историю. Однако суд, вероятно, счел их несущественными деталями.

Тем не менее, мы так не считаем и считаем необходимым рассказать, как было дело со слов Расили Ахметовой.

- В 2011 году я обратилась к Зугуре Ягануровне Рахматуллиной, когда она баллотировалась в депутаты Госдумы, рассказала, что мы с дочкой вдвоем вынуждены жить в аварийной коммуналке. Я как раз тогда узнала о своем страшном диагнозе и попросила помочь мне решить квартирный вопрос, поскольку я с 1996 года стояла в очереди на получение социального жилья. До 2010 года мы жили с дочкой в общежитии Мелеузовского деревообрабатывающего завода.

В 2010 году подошла наша очередь на квартиру. Однако оказалось, что нам дали место в помещении, которое является прачечной детского сада в деревне Саитово. Ну как в ней жить? Я очень боялась, что могу не дожить до того дня, когда нам дадут жилье, и моя дочка останется одна на всем белом свете, без своего угла, вот и пошла к Зугуре Ягануровне, - рассказала Расиля.

По ее словам, Зугура Рахматуллина при ней позвонила тогдашнему главе муниципалитета Малику Вахитову, попросила помочь, и тот пообещал выделить Расиле и ее дочке квартиру. Так и произошло. Ей дали ключи от квартиры. Оформить сразу документы Расиля не успела, потому что проходила в тот момент курс химиотерапии. И эта задержка стала роковой в данной истории. В мелеузовской газете даже написали красивую статью, как местные власти заботятся о земляках.

Расиля была рада, потому что дочка ее теперь не осталась бы без квартиры. Однако потом, как гром среди ясного неба, ее ошарашили заместитель по строительству Игорь Федоров и директор МУП «Стройзаказчик» Евгений Спиридонов.

- Они потребовали с меня 300 тысяч рублей за квартиру. Обещали в обмен на деньги сразу оформить все документы на жилье. Я попыталась спорить, что квартиру мне дали как социальное жилье. Но они только смеялись в ответ. Денег у меня не было, я тогда ходила по больницам постоянно, жили мы только на небольшую пенсию по инвалидности. Я сказала, что буду жаловаться. А они в ответ сказали, что я об этом пожалею, - продолжает рассказ Расиля.

Свое обещание чиновник и коммерсант выполнили. Дальше начались судебные разбирательства, итог которых нам уже известен: Суд постановил выселить Расилю из квартиры, как злостную захватчицу чужого имущества.

Расиля не раз пробовала искать правды в разных инстанциях. В процессе разбирательства выяснилось, что в архивах районной администрации и Денисовского сельсовета отсутствует информация о том, что она стояла в очереди на жилье.

- У меня, к сожалению, никаких документов об этом нет, так что доказать я ничего не могу, - сокрушается женщина. – Но как же мне тогда выделяли место в этой прачечной детсада, на основании чего? Кругом обман!

Единственное, чего она добилась, что Верховный суд РБ не признал ее долг по квартплате, поскольку она не является владелицей жилья. Соответственно, по документам, если квартирой владеет МУП «Стройзаказчик», так пусть оно само и платит квартплату.

Медиакорсети не удалось получить оперативный комментарий у оппонентов Расили, поэтому процитируем статью портала ProUfu.ru, в которой есть реплика директора МУП «Стройзаказчик» Евгения Спиридонова.

– Договора социального найма в мире не существует. Еще в 2013 году с ней был заключен договор о купле-продаже, по которому она не внесла ни копеечки. Так как она попросила об отсрочке устно, грубо говоря, ей передали в пользование жилье. Время прошло, деньги не были внесены, мы подали в суд, где договор расторгли, – сообщил Евгений Спиридонов. – Можно отследить по всем ее заявлениям в администрацию, президенту, которые она носила лично, что в это время в больнице она не находилась.

Расиле настоятельно советуют переехать в ту самую прачечную, которую чиновники называют нежилым помещением, хотя в реестре ЕГРП где говорится, что это помещение нежилое.

По словам Расили, после того, как она отказалась добровольно покинуть квартиру, к ней стали регулярно приходить то хулиганы, то судебные приставы.

- По моим сведениям, мои оппоненты смогли договориться с руководством колледжа, в котором училась моя дочка в Уфе, и ее отчислили, хотя моя девочка хорошо училась. Заместитель директора колледжа мне так и сказала по секрету по телефону – что в колледж поступил такой приказ, - чуть не плачет Расиля. – Из-за этого дочка уехала в Москву, чтобы там ее не могли они достать.

Помимо проблем с онкологией, Расиля на фоне всех этих событий перенесла инфаркт. Если и была надежда, что она после лечения может пойти на поправку и прожить еще какое-то количество лет, то постоянная нервотрепка и разбирательства с чиновниками и приставами эту надежду убили.

Недавно Расиля побывала на приеме у секретаря межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексея Касьянова, рассказала всю свою историю. Надеялась, что поможет. Однако сегодня, пока она была в больнице, к ней домой снова пришли приставы.

- Я иду домой, - сообщила Расиля Медиакорсети. - Если меня сейчас выселят, просто сяду в подъезде и умру на лестнице.

Нам удалось поговорить с приставами, приехавшими выселять Расилю Ахметову.

- Во-первых, она не умирает. Во-вторых, судебное решение было вынесено в 2016 году и мы являемся тол ко его исполнителями, - сообщила представительница ведомства.

Все, кто готов поддержать Расилю, могут связаться с ней по телефону: 89373122566.