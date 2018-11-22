В Башкирии подняли плату за патент работающим иностранцам

Сегодня, 22 ноября, депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, устанавливающий коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в республике. Речь идет об авансовых платежах иностранных граждан, которые работают в Башкирии по патенту.
Теперь эта сумма будет равна 3800 рублей, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
По словам и.о. министра труда Юрия Мельникова, в Башкирии в этом году было оформлено 23 547 патентов, в прошлом году их было 22 830. Значительная часть иностранцев (30%) работает в строительстве, 20% - в сельском хозяйстве. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении. Ожидаемый эффект от принятого закона - увеличение доходной части бюджета республики на 500 млн руб.