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В Башкирии подняли плату за патент работающим иностранцам

22 ноября 2018, 07:49
Фото: pixabay.com
Раньше они платили 3500 рублей, с нового года будут платить 3800.

Сегодня, 22 ноября, депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, устанавливающий коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в республике. Речь идет об авансовых платежах иностранных граждан, которые работают в Башкирии по патенту.

Теперь эта сумма будет равна 3800 рублей, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

По словам и.о. министра труда Юрия Мельникова, в Башкирии в этом году было оформлено 23 547 патентов, в прошлом году их было 22 830. Значительная часть иностранцев (30%) работает в строительстве, 20% - в сельском хозяйстве. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении. Ожидаемый эффект от принятого закона - увеличение доходной части бюджета республики на 500 млн руб.

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