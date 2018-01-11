В Башкирии повысят налог на игорный бизнес

11 января профильный комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию поддержал проект закона, увеличивающего ставки налога на игорный бизнес в два раза, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.

Налоговые ставки увеличатся следующим образом: за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы – с 7 до 14 тысяч рублей, за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы – со 125 до 250 тысяч рублей. Также депутаты установили ставку налога для процессинговых центров интерактивных ставок тотализаторов или букмекерских контор в размере трех миллионов рублей.