Глава МЧС Башкирии: После трагедии в Кемерово в ТЦ республики нашли 17 тыс нарушений

Отвечая на вопросы депутатов, Марат Латыпов сообщил, что после трагедии в Кемерово в республике проверили более 800 торгово-развлекательных центров, нашли около 17 тысяч нарушений. Из них почти 40% устранены, а из 18 ТРЦ, закрытых из-за нарушений, 9 уже работают после устранения всех нарушений.