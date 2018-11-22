Глава МЧС Башкирии: После трагедии в Кемерово в ТЦ республики нашли 17 тыс нарушений

На пленарном заседании башкирского парламента депутаты сегодня заслушали доклад Марата Латыпова.
Он сообщил, что по данным на 1 ноября в Башкирии случилось более 3000 пожаров в которых погибли на 6 человек, или на 3% больше, если сравнивать с прошлым годом.
В то же время на воде погибли 79 человек, или на 6 человек меньше 2017 года.
Марат Латыпов доложил, что из-за отсутствия нормальных помещений для хранения техники в добровольных пожарных подразделениях в год снимается с эксплуатации 160 единиц техники, что означает отсутствие такого вида пожарной защиты для 368 населенных пунктов с численностью более 180 тысяч человек.
Отвечая на вопросы депутатов, Марат Латыпов сообщил, что после трагедии в Кемерово в республике проверили более 800 торгово-развлекательных центров, нашли около 17 тысяч нарушений. Из них почти 40% устранены, а из 18 ТРЦ, закрытых из-за нарушений, 9 уже работают после устранения всех нарушений.
Марат Латыпов сказал, что благодаря программе оснащения пожарными извещателями многодетных семей в Башкирии спасено 40 человек, в том числе 25 детей.