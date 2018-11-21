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В 2019 году в Башкирии пропишут меньше иностранцев

21 ноября 2018, 05:31
Фото: pixabay.com
Правительство России утвердило квоты на разрешения на временное проживание по регионам.

Согласно распоряжению российского правительства, в следующем 2019 году в России смогут получить разрешение на легальное проживание более 83 тысяч иностранных граждан. На текущий 2018 год таких разрешений было запланировано чуть больше – 90 тысяч. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства России.

В Башкирии в 2019 году появится новых временных жителей иностранного происхождения в количестве 1700 человек. Это на 500 человек меньше, чем выдано разрешений в текущем году – 2200.

Всего в Приволжском федеральном округе таких разрешений в 2019 году будет выдано 14200 штук. Башкирия по их количеству на втором месте после Самарской области, где разрешат временно пожить 3800 человек. На третьем месте Саратовская область – 3500 разрешений. В соседнем Татарстане выдадут 1000 разрешений.

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