В 2019 году в Башкирии пропишут меньше иностранцев

Согласно распоряжению российского правительства, в следующем 2019 году в России смогут получить разрешение на легальное проживание более 83 тысяч иностранных граждан. На текущий 2018 год таких разрешений было запланировано чуть больше – 90 тысяч. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства России.