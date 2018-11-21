Ни зги не увидите: На Башкирию надвигается сильнейшая метель

Сегодня, 21 ноября, вечером с 20 часов и вплоть до 8 часов утра завтрашнего дня Башгидромет предсказал в регионе сильную метель и возможное ухудшение видимости из-за снег до 500-1000 метров.
При ухудшении видимости на автодорогах спасатели рекомендовали водителям быть предельно внимательными, проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении автомобилем.
- Тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, - говорится в сообщении МЧС. - Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут следования и время возвращения. Если в дороге случилась беда, воспользоваться современными средствами связи – это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений.