Ни зги не увидите: На Башкирию надвигается сильнейшая метель

- Тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, - говорится в сообщении МЧС. - Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут следования и время возвращения. Если в дороге случилась беда, воспользоваться современными средствами связи – это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений.