Погода в Башкирии на выходные: до – 20, небольшой снег и слабая метель

Синоптики рассказали, какая будет погода в ближайшие дни.

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. Как следует из данных синоптиков, сегодня, 2 февраля, днем в регионе ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -6,-11°.

В субботу, 3 февраля, в Башкирии местами ожидается небольшой снег, слабая метелью. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснении до -20°, днем -3,-8°.