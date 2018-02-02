Погода в Башкирии на выходные: до – 20, небольшой снег и слабая метель

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Синоптики рассказали, какая будет погода в ближайшие дни.
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. Как следует из данных синоптиков, сегодня, 2 февраля, днем в регионе ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -6,-11°.
В субботу, 3 февраля, в Башкирии местами ожидается небольшой снег, слабая метелью. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснении до -20°, днем -3,-8°.
В воскресенье, 4 февраля, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснении до -20°, днем -3,-8°. Местами небольшой снег и слабая метель.
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