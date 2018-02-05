Погода в Башкирии на начало недели: небольшой снег, слабая метель
Сегодня, 09:29ОбществоРустэм Башкирцев
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В среду температура воздуха опустится до – 20.
Источник: Башгидромет
В Башкирии в ближайшие дни ожидается небольшой снег и слабая метель, следует из данных Башгидромета.
Сегодня, 5 февраля, днем температура воздуха составит 2,-7°, по юго-востоку до -12°.
Во вторник, 6 февраля, небольшой снег, ночью местами до умеренного, слабая метель. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснении -13,-18°, днем -2,-7°, местами до -12°.
В среду, 7 февраля, ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснении -15,-20°, днем -3,-8°.
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