Погода в Башкирии на начало недели: небольшой снег, слабая метель

В среду температура воздуха опустится до – 20.

В Башкирии в ближайшие дни ожидается небольшой снег и слабая метель, следует из данных Башгидромета.

Сегодня, 5 февраля, днем температура воздуха составит 2,-7°, по юго-востоку до -12°.

Во вторник, 6 февраля, небольшой снег, ночью местами до умеренного, слабая метель. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснении -13,-18°, днем -2,-7°, местами до -12°.