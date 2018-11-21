День Матери: Как подобрать оригинальный подарок к празднику для дорогого человека

В том случае, если Вы уже успели ранее подарить своей маме всё полезное и оригинальное, на что хватает фантазии, пусть на сей раз она получит от вас в подарок украшение - золотые серьги, брошь или золотое кольцо с бриллиантами. Такой подарок и порадует, и запомнится.