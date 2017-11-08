Власти Уфы и Башкирии начали закупать новогодние подарки

Закупки разметили министерство образования республики и управление по опеке и попечительству администрации Уфы.

Министерство образования Башкирии закупит детские новогодние подарки. Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, тендеры на отбор поставщиков кондитерских подарков и мягких игрушек состоятся 20 ноября. Эти подарки будут вручены детям, которые соберутся в Уфе на новогоднюю елку главы республики. Как следует из технического задания, министерство планирует закупить 780 мягких игрушек – символ года собака, и столько же кондитерских наборов. На эти цели из бюджета республики будет выделено 962 тыс. руб. или примерно по 1,2 тыс. руб. на человека.

Напомним, что глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о праздновании Нового года.

В документе говорится, что республиканская елка пройдет в ГКЗ "Башкортостан" в Уфе 22 декабря. В ней традиционно примут участие победители школьных олимпиад и конкурсов, дети военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Также в числе участников - дети из многодетных малоимущих семей.

В тоже время аналогичную закупку на поставку детских новогодних подарков проводит управление по опеке и попечительству администрации Уфы. Структура городской мэрии планирует купить 1919 подарков. На эти цели из бюджета города будет выделено 698,5 тыс. руб. или по 364 руб. на человека.