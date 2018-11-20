В Уфе представлены новые главы двух районов и спецавтохозяйства

Сегодня, 20 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о новых кадровых назначениях.
Так, главой администрации Советского района Уфы назначен Илвир Нурдавлятов, занимавший ранее должность первого заместителя главы этого же района.
Ленинский район города возглавил Олег Котов, известный ранее как заместитель главы администрации Кировского района столицы и один из кандидатов на должность мэра города.
Представляя обоих чиновников, Ульфат Мустафин отметил, что оба имеют большой опыт работы в сфере ЖКХ, и попросил всех остальных работников администрации на первых порах помогать новым главам муниципалитетов, которым достались весьма сложные районы.
Новое назначение состоялось также и в МУП «Спецавтохозяйство по уборке территории Уфы». Предприятие возглавил Айрат Ахметов, работавший до этого заместителем генерального директора по развитию и сбыту в МУП «Уфаводоканал». Представляя его, Ульфат Мустафин отметил, что МУП «САХ» с 1 января 2019 года приступит к выполнению обязанностей регионального оператора по сбору, транспортировке, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Уфе и 14 муниципалитетах, так что новому руководителю тоже достался беспокойный фронт работ.
На оперативке в мэрии были также вручены благодарственные письма четверым бывшим сотрудникам, которые перешли на другую работу. Артур Хромец, работавший заместителем мэра Уфы по строительству, уезжает на работу в Москву. Экс-глава Советского района столицы Урал Кильсенбаев назначен начальником управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию. Бывший руководитель информационно-аналитического управления мэрии Камиль Юлаев переходит на работу в коммерческую структуру. Благодарственное письмо получила также Назия Зиякаева, исполнявшая обязанности начальника Управления капитального строительства администрации. Прощаясь с коллективом, она прослезилась на трибуне. Да и все четверо бывших сотрудников мэрии тепло попрощались с коллективом.
- Всем огромное спасибо за большую школу, которую я прошел, работая здесь. Горжусь тем, что я работал в администрации Уфы, которую я считаю одним из лучших городов России, - сказал с трибуны Урал Кильсенбаев.