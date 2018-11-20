В Уфе представлены новые главы двух районов и спецавтохозяйства

Новое назначение состоялось также и в МУП «Спецавтохозяйство по уборке территории Уфы». Предприятие возглавил Айрат Ахметов, работавший до этого заместителем генерального директора по развитию и сбыту в МУП «Уфаводоканал». Представляя его, Ульфат Мустафин отметил, что МУП «САХ» с 1 января 2019 года приступит к выполнению обязанностей регионального оператора по сбору, транспортировке, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Уфе и 14 муниципалитетах, так что новому руководителю тоже достался беспокойный фронт работ.