Салават Сагитов назначен врио ректора БГПУ им. М. Акмуллы

Как сообщает Башинформ, соответствующий указ о назначении бывшего вице-премьера правительства республики выпустило министерство науки и высшего образования РФ. Врио ректора университета он назначен в установленном порядке на срок не более одного года, говорится в документе.

Напомним, бывший ректор Раиль Асадуллин покинул свой пост в связи с избранием его на должность председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания в сентябре этого года.

Справка.

Салават Талгатович Сагитов родился 22 апреля 1977 года в Уфе.

Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет в 1999 году. В этом же году начал трудовую деятельность ведущим специалистом администрации города Уфы.

В разные годы занимал должности заместителя начальника столичного управления культуры, и.о. председателя, а затем председателя городского комитета по молодежной политике, председателя Госкомитета по молодежной политике, заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма республики.

С 2010 года занимал пост главы администрации Кировского района.

В 2011 году стал заместителем Премьер-министра Правительства РБ, пост вице-премьера Салават Сагитов занимал с декабря 2014 года.