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В Башкирии зазвучат сирены «Внимание всем»

20 ноября 2018, 10:18
Фото: gkchs.bashkortostan.ru
С 20 по 22 ноября в Башкирии проводится плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны, сообщили в пресс-службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

В ходе проверки будут поочередно кратковременно включаться сирены. С 09:30 до 16.00 часов на территории республики поочередно будут звучать сирены длительностью до 30 секунд.

20 ноября с 9:30 по 16:00 проверка электросирен проводится в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.

22 ноября с 10:30 по 16:00 проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы и в остальных муниципальных образованиях республики.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.

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