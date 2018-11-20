В Башкирии зазвучат сирены «Внимание всем»

В ходе проверки будут поочередно кратковременно включаться сирены. С 09:30 до 16.00 часов на территории республики поочередно будут звучать сирены длительностью до 30 секунд.
20 ноября с 9:30 по 16:00 проверка электросирен проводится в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.
22 ноября с 10:30 по 16:00 проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы и в остальных муниципальных образованиях республики.
В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.