В Башкирии среди бела дня взвоет сирена

16 апреля с 11 до 12 часов по всей Башкирии пройдет комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением всех имеющихся электросирен и перехватом каналов теле- и радиовещания.

ГУ МЧС РФ по РБ в связи с этим предупредило жителей региона о том, чтобы сохраняли спокойствие.