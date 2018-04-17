В Уфе объяснили, почему не все уфимцы услышали сирены во время их проверки

Уфимцы жаловались, что в крупных торговых центрах и общественных местах не было слышно сирен.

В Управлении гражданской защиты города объяснили, почему не всем удалось услышать пронзительный вой систем оповещения. Оказывается, не во всех местах Уфы имеются сирены. Это, конечно же, не означает, что жители столицы в случае беды не будут предупреждены, - поясняют в ведомстве.

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- Для таких территорий, не попадающих в зону оповещения сиренами, предусмотрено оповещение специальными автомобилями, оснащенными громкоговорителями, которые будут патрулировать по разработанным маршрутам, - рассказала Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью управления. - Также в случае реальной угрозы будет осуществляться СМС-оповещение.

По ее словам, вчера осуществлялась техническая проверка только автоматизированной системы, то есть, проверяли только электросирены.