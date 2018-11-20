В Башкирии предложили учитывать наличие долгов по налогам при приеме на работу

Сегодня, 20 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы прозвучало предложение учитывать наличие задолженности по налогам при приеме людей на работу, а также при вынесении решений о поощрении сотрудников. особенно если речь идет о госструктурах. С таким предложением выступила и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РБ Гузель Вахитова. По ее словам, такая практика существует в других регионах страны и неплохо себя зарекомендовала.
Данное предложение налоговиков связано с тем, что сейчас накопилась серьезная задолженность по налогам, как за юридическими, так и за физическими лицами. Многомиллионные суммы долгов по налогам числятся за уфимскими ЖЭУ – 463 млн рублей, и еще 548 млн рублей – за ЖЭУ, которые уже объявлены банкротами.
Среди жителей Уфы также немало должников по налогам, причем, по данным налоговой инспекции, около 5 тысяч человек работают в госучреждениях. Чтобы достучаться до их совести, налоговики как раз и предложили обязательно учитывать наличие задолженности по налогам при вынесении решений о приеме людей на работу и их поощрении за трудовые достижения.
Глава города Ульфат Мустафин к данной идее отнесся положительно и предложил изучить предложения налоговиков.