В Башкирии предложили учитывать наличие долгов по налогам при приеме на работу

Сегодня, 20 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы прозвучало предложение учитывать наличие задолженности по налогам при приеме людей на работу, а также при вынесении решений о поощрении сотрудников. особенно если речь идет о госструктурах. С таким предложением выступила и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РБ Гузель Вахитова. По ее словам, такая практика существует в других регионах страны и неплохо себя зарекомендовала.