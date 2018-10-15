В Башкирии снизят налоги для резидентов территорий опережающего развития
В Башкирии снизят в три раза налог по «упрощенке» для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, сообщили в пресс-службе курултая республики.
На ближайшем пленарном заседании в Госсобрании-Курултае рассмотят проект закона «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Закон предполагает снижение налоговых ставок для налогоплательщиков – резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Предлагается трехкратное снижение ставки налога. При объекте налогообложения «доходы» – с 6 до 2 процентов, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» – с 15 до 5 процентов. Председатель Курултая РБ Константин Толкачев напомнил, что на территории Башкортостана в настоящее время создано две территории опережающего социально-экономического развития. Это моногорода Белебей и Кумертау.