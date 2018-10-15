В Башкирии снизят налоги для резидентов территорий опережающего развития

Предлагается трехкратное снижение ставки налога. При объекте налогообложения «доходы» – с 6 до 2 процентов, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» – с 15 до 5 процентов. Председатель Курултая РБ Константин Толкачев напомнил, что на территории Башкортостана в настоящее время создано две территории опережающего социально-экономического развития. Это моногорода Белебей и Кумертау.