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В Башкирии аграрий открыл пять счетов за два месяца, чтобы уйти от долгов

20 ноября 2018, 05:12
Фото: Mkset.ru
Судебные приставы привлекли к уголовной ответственности руководителя предприятия из Кармаскалинского района за долги в 15 миллионов рублей.

Директора ООО «БашОвощСнаб» был должен трем организациям за оказанные услуги при строительстве и введении в эксплуатацию нескольких теплиц в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе УФСПП по РБ.

Судебные приставы пытались взыскать с него 15 млн руб, но директор не торопился рассчитаться со своими партнерами.

- Имея реальную прибыль, он умышленно уклонялся от исполнения решения суда и игнорировал требования судебного пристава, - сообщили в пресс-службе УФСПП по РБ. - Более того, действовал недобросовестно, поскольку скрыл от пристава-исполнителя информацию, необходимую для исполнения решения суда.

Директор знал о том, что банковский счет предприятия арестован, и как только туда поступят деньги, они будут списаны. Тогда он открыл новый счет, не сообщив об этом приставам, потом еще и еще, и так пять раз.

За два месяца на эти счета поступило 115 миллионов рублей, но для оплаты долгов они не пошли.

- Системное и спланированное уклонение от погашения задолженности при условии существования фактической возможности погашения долга за счет имеющихся денежных средств или иного имущества, стали основанием для подачи судебным приставом-исполнителем рапорта об обнаружении в действиях директора предприятия признаков состава преступления, - сообщили приставы. - После проведенной проверки дознавателем службы возбуждены 2 уголовных дела по статьям 177 и 315 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь директору грозит крупный штраф, либо обязательные или принудительные работы, арест на срок до шести месяцев или же лишение свободы на срок до двух лет.

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