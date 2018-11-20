В Башкирии аграрий открыл пять счетов за два месяца, чтобы уйти от долгов

Директора ООО «БашОвощСнаб» был должен трем организациям за оказанные услуги при строительстве и введении в эксплуатацию нескольких теплиц в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе УФСПП по РБ.
Судебные приставы пытались взыскать с него 15 млн руб, но директор не торопился рассчитаться со своими партнерами.
- Имея реальную прибыль, он умышленно уклонялся от исполнения решения суда и игнорировал требования судебного пристава, - сообщили в пресс-службе УФСПП по РБ. - Более того, действовал недобросовестно, поскольку скрыл от пристава-исполнителя информацию, необходимую для исполнения решения суда.
Директор знал о том, что банковский счет предприятия арестован, и как только туда поступят деньги, они будут списаны. Тогда он открыл новый счет, не сообщив об этом приставам, потом еще и еще, и так пять раз.
За два месяца на эти счета поступило 115 миллионов рублей, но для оплаты долгов они не пошли.
- Системное и спланированное уклонение от погашения задолженности при условии существования фактической возможности погашения долга за счет имеющихся денежных средств или иного имущества, стали основанием для подачи судебным приставом-исполнителем рапорта об обнаружении в действиях директора предприятия признаков состава преступления, - сообщили приставы. - После проведенной проверки дознавателем службы возбуждены 2 уголовных дела по статьям 177 и 315 УК РФ.
Уголовное дело направлено в суд. Теперь директору грозит крупный штраф, либо обязательные или принудительные работы, арест на срок до шести месяцев или же лишение свободы на срок до двух лет.