В Уфе бизнес-коуча задержали за крупные долги прямо во время тренинга
Сегодня, 20:58ОбществоНадежда ВалитоваФото: Скриншот ГТРК Башкортостан.
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За крупные долги задержали финансового бизнес-тренера системы «Жизнь хороша».
Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, речь идет о Тимуре Байбурине, в отношении которого возбуждено три исполнительных производства о взыскании задолженности в пользу физических лиц и одного кредитного учреждения.
Как сообщает ГТРК-Башкортостан, общая сумма долга составила 822 тысячи рублей. При этом у мужчины нет денег на банковских счетах, официально он нигде не трудоустроен, а на его имя не зарегистрировано имущество. При всем этом мужчина проводит платные тренинги, плату за которые он просил переводить на карту отца. Записавшись на один из этих тренингов, при активном содействии одного из взыскателей, приставам удалось задержать должника.
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