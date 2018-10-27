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В Уфе бизнес-коуча задержали за крупные долги прямо во время тренинга
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В Уфе бизнес-коуча задержали за крупные долги прямо во время тренинга

Сегодня, 20:58ОбществоНадежда ВалитоваФото: Скриншот ГТРК Башкортостан.
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