Болельщиков «Уфы» пригласили выехать на матч с «Оренбургом»

- Это последний выездной матч рядом с Уфой в этом году, - прокомментировал Медиакорсети специалист ФК "Уфа" по работе с болельщиками Андрей Коленченко. - Билеты на матч для болельщиков будут бесплатными. Клуб всегда высоко ценит поддержку болельщиков, так что приглашаю поехать в Оренбург.