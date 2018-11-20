Болельщиков «Уфы» пригласили выехать на матч с «Оренбургом»

24 ноября в 18:30 по уфимскому времени на стадионе «Газовик» пройдет матч ФК «Оренбург» и ФК «Уфа», для болельщиков организован автобус, сообщили в группе фанатов уфимского футбольного клуба.
Если автобус заполнится, стоимость поездки составит 700 рублей с человека.
- Это последний выездной матч рядом с Уфой в этом году, - прокомментировал Медиакорсети специалист ФК "Уфа" по работе с болельщиками Андрей Коленченко. - Билеты на матч для болельщиков будут бесплатными. Клуб всегда высоко ценит поддержку болельщиков, так что приглашаю поехать в Оренбург.