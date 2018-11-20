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Болельщиков «Уфы» пригласили выехать на матч с «Оренбургом»

20 ноября 2018, 11:00
Фото: пресс-служба ФК "Уфа"
Пока собираются заявки среди болельщиков.

24 ноября в 18:30 по уфимскому времени на стадионе «Газовик» пройдет матч ФК «Оренбург» и ФК «Уфа», для болельщиков организован автобус, сообщили в группе фанатов уфимского футбольного клуба.

Если автобус заполнится, стоимость поездки составит 700 рублей с человека.

Подробности вы можете узнать у Анастасии Тищенко.

- Это последний выездной матч рядом с Уфой в этом году, - прокомментировал Медиакорсети специалист ФК "Уфа" по работе с болельщиками Андрей Коленченко. - Билеты на матч для болельщиков будут бесплатными. Клуб всегда высоко ценит поддержку болельщиков, так что приглашаю поехать в Оренбург.

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