На матч ФК «Уфа»-«Нижний Новгород» для фанатов организован автобус
Сегодня, 09:41СпортРустэм Башкирцев
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26 сентября ФК «Уфа» сыграет с ФК «Нижний Новгород» в рамках кубка России.
Сюжеты: Болеем за наших
Фан-клуб организовывает автобус для всех желающих – уфимцы за 1300 рублей смогут добраться до места проведения матча. Стоимость билета составляет 300 рублей.
Автобус с уфимскими фанатами выедет в ночь с 25 на 26 сентября, а в Уфе будет уже 27 сентября в обед.
Все подробности можно получить по телефону 89871403847.
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