На матч ФК «Уфа»-«Нижний Новгород» для фанатов организован автобус

Фан-клуб организовывает автобус для всех желающих – уфимцы за 1300 рублей смогут добраться до места проведения матча. Стоимость билета составляет 300 рублей.

Автобус с уфимскими фанатами выедет в ночь с 25 на 26 сентября, а в Уфе будет уже 27 сентября в обед.