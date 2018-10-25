На матч «Уфы» с «Уралом» организован автобус для футбольных фанатов
Сегодня, 16:08СпортРустэм Башкирцев
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27 октября в Екатеринбурге пройдет матч ФК «Урал» и ФК «Уфа», на который организован автобус болельщиков, сообщили в группе фанатов уфимского футбольного клуба.
Автобус выезжает из Уфы ночью 27 октября, а возвращается ночью 28 октября.
Матч начнется в 16:00 по уфимскому времени на стадионе «Екатеринбург-Арена».
Стоимость поездки:
750 рублей - для членов фан-клуба и обладателей карты болельщика
1000 рублей – для всех остальных.
Деньги нужно заранее перевести на карту сбербанка: 4276 0600 2263 6305. Билеты на гостевой сектор будут бесплатными.
Подробности о поездке вы можете узнать по телефону 89872410824.
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