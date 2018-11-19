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В Башкирии вновь задержан пьяный водитель школьного автобуса

19 ноября 2018, 12:26
Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
На сей раз это произошло в Краснокамском районе республики.

Сегодня, 19 ноября, в десятом часу утра инспекторы ДПС в деревне Pедькино Краснокамского района республики остановлен автобус ПАЗ с опознавательными знаками «Дети», за рулем которого оказался нетрезвый водитель.

Как сообщили в ГИБДД, внимание инспекторов привлекло то, что автобус передвигался без включения ближнего света фар. При общении с водителем в момент составления административных материалов сотрудники ГИБДД заподозрили, что он нетрезв.

В дальнейшем, при освидетельствовании опасения инспекторов подтвердились – прибор показал более 0,340 мг/л.

59-летний водитель школьного автобуса был отстранен от управления, составлены материалы об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В салоне автобуса находились двадцать подростков 5-7 классов школы д.Новая Бура, направлявшиеся на соревнования по баскетболу в районный центр, с.Николо-Березовка. Ребята другим автобусом благополучно доставлены до места назначения.

Известно, что водитель имел стаж более сорока лет, десять из них он водил школьный автобус. На должностное и юридическое лица, ответственные за допуск водителя к управлению автобусом, наложены штрафы в размере двадцати и ста тысяч рублей соответственно.

Подобные случаи, к сожалению. стали происходить слишком регулярно.

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