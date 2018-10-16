В Уфе пьяный водитель иномарки врезался в пассажирский «ПАЗик»

Вчера, 15 октября, на улице Ферина 37-летний водитель «Рено Логан», будучи в пьяном виде, врезался в ПАЗик с пассажирами, сообщили в госавтоинспекции республики.

Мужчина ехал в сторону Индустриального шоссе и столкнулся со встречным автобусом ПАЗ. В результате аварии травмы получили двое пассажиров маршрутки - 32-летняя женщина и 33-летний мужчина.