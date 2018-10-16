В Уфе пьяный водитель иномарки врезался в пассажирский «ПАЗик»
Сегодня, 10:26ПроисшествияРустэм Башкирцев
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В аварии пострадали два человека.
Вчера, 15 октября, на улице Ферина 37-летний водитель «Рено Логан», будучи в пьяном виде, врезался в ПАЗик с пассажирами, сообщили в госавтоинспекции республики.
Мужчина ехал в сторону Индустриального шоссе и столкнулся со встречным автобусом ПАЗ. В результате аварии травмы получили двое пассажиров маршрутки - 32-летняя женщина и 33-летний мужчина.
ПАЗик ехал по маршруту №290. В салоне при этом было десять пассажиров.
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