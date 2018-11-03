В Уфе пьяный водитель отбивался от гаишников гранатой
К счастью, оружие оказалось муляжом.
Произошло это вчера, 2 ноября. Сотрудники ДПС обнаружили скрывшего с места ДТП его участника на автомобиле BMW. Во время общения стало ясно, что 30-летний водитель иномарки пьян.
Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, как это обычно делается в подобных случаях. Однако реакция водителя была по меньшей мере странной. Он выхватил предмет, похожий на ручную гранату и с криком «Мне нечего терять!» выдернул чеку.
Полицейские блокировали автомобиль «террориста» и вступили с ним в переговоры. После разговоров, пьяный авто-дебошир отдал гаишникам гранату и снова попытался скрыться. Его снова поймали.
Муляж гранаты оказался не единственным вооружением пьяного водителя – в машине также нашли пневматическую винтовку с оптическим прицелом и электрошокер. Самому неадекватному мужчине придется ответить как за езду в пьяном виде, так и за неповиновение законным требованиям полицейских.