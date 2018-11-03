В Уфе пьяный водитель отбивался от гаишников гранатой

Произошло это вчера, 2 ноября. Сотрудники ДПС обнаружили скрывшего с места ДТП его участника на автомобиле BMW. Во время общения стало ясно, что 30-летний водитель иномарки пьян.

Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, как это обычно делается в подобных случаях. Однако реакция водителя была по меньшей мере странной. Он выхватил предмет, похожий на ручную гранату и с криком «Мне нечего терять!» выдернул чеку.

Полицейские блокировали автомобиль «террориста» и вступили с ним в переговоры. После разговоров, пьяный авто-дебошир отдал гаишникам гранату и снова попытался скрыться. Его снова поймали.