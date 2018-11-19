В Башкирии состоялся официальный запуск регионального вещания цифрового телевидения

В итоге за полтора года в регионе появилось 216 телевышек, которые и раздают сигнал высокой четкости. На сегодня это сеть стала самой большой в Европейской части России. Ее строительство — это госпроект, который ликвидировал информационное неравенство между городскими и сельскими телезрителями. Цифра пришла в каждый дом. Два мультиплекса включают двадцать телеканалов в высоком качестве и совершенно бесплатно.