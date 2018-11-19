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В Башкирии состоялся официальный запуск регионального вещания цифрового телевидения

19 ноября 2018, 11:07
Фото: Кристина Дейнеко. / Mkset.ru
Для этого в республике за несколько лет было построено 216 передающих вышек.

Сегодня, 19 ноября, состоялась официальная церемония запуска регионального цифрового эфирного вещания в республике. Этому предшествовали три года напряженной подготовительной работы. Подробнее об этом рассказали в программе «Вести-Башкортостан».

Прежде всего, был полностью модернизирован передающий комплекс нашей телерадиокомпании. За несколько лет было построено 216 передающих вышек. Первая телевышка появилась три года назад в Белорецке, затем всего в муниципалитете построили 11 передающих башен. Из-за сложного рельефа региона в некоторых районах возводили по несколько вышек. В самых труднодоступных местах в ход шла тяжелая техника – так, в Учалинском районе конструкцию на склон доставлял вездеход «Витязь».

В итоге за полтора года в регионе появилось 216 телевышек, которые и раздают сигнал высокой четкости. На сегодня это сеть стала самой большой в Европейской части России. Ее строительство — это госпроект, который ликвидировал информационное неравенство между городскими и сельскими телезрителями. Цифра пришла в каждый дом. Два мультиплекса включают двадцать телеканалов в высоком качестве и совершенно бесплатно.

150-метровая цифровая башня в Уфе. откуда идет сигнал на все телевышки республики, стала еще и украшением города.

С нового года вся Россия переходит на новый формат вещания. Аналоговое телевидение уходит в историю. Качество цифровой картинки уже успели оценить жители даже самых отдаленных уголков республики. Все, что нужно для подключения — приставка. В современных телевизорах она встроена.

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