Переход России на цифровое ТВ продлили на две недели
Сегодня, 15:35Общество
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По словам заместителя главы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, население России перейдет на цифровое телевидение не раньше середины января 2019 года.
Ранее власти РФ хотели завершить переход на цифровое ТВ до первого января. Об этом пишет RNS.
Волин заявил, что людям, не успевшим до начала 2019 года обзавестись цифровыми приставками и новыми телевизионными приемниками, расстраиваться не надо. Переход на «цифру» федеральных каналов и отключение аналогового вещания перенесли на середину января. У людей будет время на то, чтобы достать нужную аппаратуру для просмотра цифрового телевидения.
Замглавы Минкомсвязи РФ добавил, что сейчас самая дешевая цифровая приставка продается в торговых точках за 700-800 рублей.
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