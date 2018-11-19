В Башкирии подорожали морковь, капуста и картофель

Цена на морковь выросла на 6,2 процента за неделю, сейчас килограмм можно купить за 20,9 рублей. На втором месте по подорожанию оказался картофель. Сейчас килограмм картошки продается в среднем за 17,29 рублей, что на 5 процентов дороже, чем было неделю назад.