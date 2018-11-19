В Башкирии подорожали морковь, капуста и картофель

Цена на морковь выросла на 6,2 процента за неделю, сейчас килограмм можно купить за 20,9 рублей. На втором месте по подорожанию оказался картофель. Сейчас килограмм картошки продается в среднем за 17,29 рублей, что на 5 процентов дороже, чем было неделю назад.
На третьем месте по подорожанию – белокочанная капуста, стоимость которой увеличилась на 3,9 процента. Сейчас она продается за 18,77 рублей.
Совсем немного – менее, чем на один процент, упали цены на такие продукты как сахар, черный байховый чай, сыры и пшено. Килограмм сахара стоит в среднем 41,03 рубля, чай – 721,11 рублей за килограмм, сычужный сыр 451,59 рублей, пшено 48,82 рубля.
Незначительно поднялись цены на мороженную неразделанную рыбу, пшеничную муку, подсолнечное масло, шлифованный рис, молоко, свинину, гречку и охлажденных кур.