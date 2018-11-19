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В Башкирии подорожали морковь, капуста и картофель

19 ноября 2018, 05:48
Фото: Mkset.ru
Башстат опубликовал данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на социально значимые продукты.

Цена на морковь выросла на 6,2 процента за неделю, сейчас килограмм можно купить за 20,9 рублей. На втором месте по подорожанию оказался картофель. Сейчас килограмм картошки продается в среднем за 17,29 рублей, что на 5 процентов дороже, чем было неделю назад.

На третьем месте по подорожанию – белокочанная капуста, стоимость которой увеличилась на 3,9 процента. Сейчас она продается за 18,77 рублей.

Совсем немного – менее, чем на один процент, упали цены на такие продукты как сахар, черный байховый чай, сыры и пшено. Килограмм сахара стоит в среднем 41,03 рубля, чай – 721,11 рублей за килограмм, сычужный сыр 451,59 рублей, пшено 48,82 рубля.

Незначительно поднялись цены на мороженную неразделанную рыбу, пшеничную муку, подсолнечное масло, шлифованный рис, молоко, свинину, гречку и охлажденных кур.

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